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Ситуация с COVID-19 в Молдове: число выздоровевших приближается к 15 тысячам

© AFP 2020 / SAUL LOEB
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1593)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200721/31007858/covid19-moldova-chislo-vyzdorovevshikh-priblizhaetsya-k-15-tysyacham.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. К утру вторника в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 132 пациента. Таким образом, количество выздоровевших достигло 14599. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки в центр COVID-19 в Кишиневе поступило еще 100 человек с подозрением на инфекцию.

Депутаты от Партии Шор Денис Уланов и Игорь Химич
© Sputnik / Rodion Proca
У двоих депутатов молдавского парламента подтвердился коронавирус
Всего в Молдове подтверждены 21115 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 364 человека, 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1024 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зарегистрировано еще четыре летальных исхода от осложнений на фоне COVID-19. У умерших пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число скончавшихся достигло 6697.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1593)

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