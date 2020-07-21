В парламенте Молдовы появилась следственная комиссия: что входит в ее задачи

В состав комиссии войдут девять депутатов, которые займутся расследованием рейдерских атак за 2010-2012 годы.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Депутаты молдавского парламента создали комиссию по расследованию всех обстоятельств принудительного поглощения акций коммерческих банков, страховых компаний в Молдове в 2010-2012 годах. С инициативой о формировании этой следственной группы выступили депутаты-социалисты.

Комиссия изучит деятельность ответственных государственных структур, заслушает участвующие стороны и представит законодательному органу в течение 120 дней отчет о результатах и выводах расследования.

"В последние годы ведется много разговоров об известной банковской краже, но она не могла бы произойти без подготовки. Вывод серьезных сумм из банковской системы был одним из этапов. Чтобы общество узнало истоки, чтобы разобраться в сути дела и дать ответы на все возникающие вопросы, мы нуждаемся в этой комиссии", - сказал депутат-социалист Василий Боля.

В состав комиссии войдут девять депутатов: от фракции ПСРМ – Богдан Цырдя, Николай Паскару и Адриан Лебединский (который назначен председателем комиссии), независимый парламентарий Александр Олейник (вице-председатель), от демократов - Людмила Гузун (секретарь), от PAS – Думитру Алаиба, от DA – Василе Нэстасе. Фракция партии "Шор" и группа Pro Moldova должны определиться со своими представителями в этой структуре.

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