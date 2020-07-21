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Очистка реки Бык

Во избежание наводнений: русло Быка чистит тяжелая техника

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
События Кишинева (59)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200721/31009034/vo-izbezhanie-navodneniy-ruslo-byka-chistit-tyazhelaya-tekhnika.html

Работы по очистке русла на участке между улицами Петру Рареш и Фередеулуй в последний раз проводились в 2013 году, сейчас муниципалитет серьезно занялся решением проблемы.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Работы по очистке реки Бык в периметре улиц Петру Рареш и Фередеулуй завершены на 70 процентов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. Как отметил градоначальник, на этом участке река была очищена от ила и растительности, разросшейся на берегах и в самом русле.

Вязкий ил усложняет работу

Старые шины, строительные материалы, пластик и другие бытовые отходы покрыли толстым слоем берега и русло Быка. Работы утяжеляет вязкий ил на дне водной артерии. По словам рабочих, его толщина достигает 50-60 сантиметров.

Очистка реки Бык
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Очистка реки Бык

"Река очень грязная. В нее сбрасывают все отходы. Что касается ила, пока мы его складываем на берегу. Когда он подсохнет, отвезем в карьер Прункул", - рассказал директор компании-подрядчика Лука Урсу.

Работы по очистке русла на участке между улицами Петру Рареш и Фередеулуй в последний раз проводились в 2013 году. Как заявил советник примара (мэра) Кишинева Тудор Гырбу, тогда они проводились лишь частично, в основном это была очистка берегов от мусора. Сейчас на месте работает 10 единиц тяжелой техники - бульдозеры, экскаваторы и грузовики.

Впереди еще более сложный участок

По плану очистка отрезка между улицами Петру Рареш и Фередеулуй должна завершиться к пятому августа. После этого рабочие перейдут на более сложный участок - от улицы Петру Рареш до улицы Михай Витязул.

Очистка реки Бык
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Очистка реки Бык

Как объяснил Тудор Гырбу, местные власти не впервые обращают внимание на необходимость реанимации этой части русла. В 2018 году муниципалитет уже разрабатывал проект стоимостью в 34 миллиона леев. Речь шла о комплексных работах по переносу некоторых сетей, бетонированию каналов для сточных вод, а также организации системы по эвакуации воды на нескольких новых участках.

"Работы были частично проведены в 2018 и 2019 годах. Однако из-за нехватки средств их остановили. Сейчас реализация этого проекта стала возможна на сумму в два миллиона леев. Учитывая, что в этом году предусмотрена реконструкция улицы Албишоара, которая предполагает полную замену асфальта, муниципалитет предусмотрел и работы по расчистке русла Быка", - отметил Гырбу.

Протяженность реки Бык по территории Кишинева составляет 50 километров. Однако участки, где сейчас запланированы работы, представляют особую важность для всей столицы. Из-за их загрязненности Кишинев неоднократно сталкивался затоплением улицы Албишоара, проходящей вдоль русла Быка.

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Тема:
События Кишинева (59)

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