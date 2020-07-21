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Пожар

Специалисты предупреждают об опасности возгораний во время сбора урожая

© Sputnik / Victor Ciobanu
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200721/31009279/spetsialisty-preduprezhdayut-ob-opasnosti-vozgoraniy-vo-vremya-sbora-urozhaya.html

Спасатели следят за ситуацией и информируют владельцев земельных участков о рисках несоблюдения противопожарных правил.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. В Молдове продолжается кампания по предупреждению возгораний во время сбора урожая, сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, спасатели следят за ситуацией и информируют владельцев земельных участков о рисках несоблюдения противопожарных правил.

"Специалисты призывают население не использовать источники возгорания на зерновых полях или вблизи них. Спасатели просят сообщать в Единую службу "112" в случае пожаров на сельскохозяйственных участках", - говорится в сообщении ГИЧС.

Гражданам не рекомендуют заправлять и ремонтировать сельскохозяйственную технику на обрабатываемых площадях во избежание возгорания сухой травы. На случай пожара все комбайны и тракторы должны быть оснащены огнетушителями.

Искусственная дамба
© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Кроме того, во избежание распространения огня в случае пожаров на больших площадях зерновые поля должны быть разделены полосами вдоль дорог, прилегающих железных путей и лесных полос.

По данным ГИЧС, на сегодняшний день в стране было собрано более 70% сельскохозяйственных земель. С начала периода сбора урожая в результате пожаров было повреждено 6 га земли в Кантемирском и Чадыр-Лунгском районах. Зерновые поля не пострадали.

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