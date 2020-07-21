Увеличен тариф на воду и канализацию для некоторых жителей Молдовы

Компания "Apă-Canal Кантемир" просила увеличить средний тариф на воду и канализацию на 8,84 лея, однако НАРЭ решило, что таким большим рост быть не может.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) увеличило тарифы на пользование услугами предприятия "Apă-Canal Кантемир" - водоснабжение, канализация и очистка сточных вод. Решение принято на заседании структуры во вторник.

Компания просила поднять средний тариф на воду до 16,85 лея за кубометр, на канализацию – до 11,15 лея, а общий тариф – до 28 леев, соответственно.

"Таким образом, речь об увеличении в среднем на 8,84 лея за кубометр или же на 46,13% в сравнении с действующим тарифом", - отметила представлявшая проект Ольга Лозан.

По ее словам, у "Apă-Canal Кантемир" есть лицензия на оказание услуг на уровне города (поставка воды и канализация) и на уровне села (водоснабжение).

До сих пор тариф на воду и канализацию, установленный "Apa-Canal Кантемир", составлял 19,16 лея за кубометр, из которых отдельно на воду – 12,63 лея за кубометр, а на канализацию – 6,53 лея за кубометр. Такие расценки были утверждены в 2007 году.

НАРЭ дало следующие заключение на повышение стоимости услуг "Apă-Canal Кантемир":

на воду - до 15,13 лея за кубометр;

на канализацию – до 7,59 лея;

а общий тариф составит 22,72 лея.

В течение 60 дней с момента публикации заключения Национального агентства по регулированию в энергетике местный совет должен утвердить предложенные ведомством новые тарифы. К слову, оспорить решение НАРЭ можно в течение месяца.

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