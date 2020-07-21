Муниципальный совет принял Стратегию защиты прав ребенка на пять лет

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Кишиневский муниципальный совет проголосовал за утверждение Стратегии защиты прав ребенка на 2020-2025 годы. Ее разработало столичное управление по защите прав ребенка при технической помощи ЮНИСЕФ Молдовы.
Как сообщил примар (мэр) города Ион Чебан, документ входит в план реформирования системы защиты детей в Молдове, соответствует европейским и международным стандартам.
"Стратегия предусматривает необходимость объединения усилий, выявления и предотвращения ранних рисков для детей, а также укрепление потенциала в области вмешательства и оказания помощи путем развития социальных служб для детей, находящихся в зоне риска", - пояснил Чебан.
В ближайшее время намерены разработать план мероприятий с указанием соответствующих расходов. Список действий также будет утвержден кишиневским мунсоветом.
"В конечном итоге мы хотим создать дружественную и инклюзивную среду, способную обеспечивать, уважать и защищать права каждого ребенка в Кишиневе", - сказал градоначальник.
Дети составляют около 16% от общего числа жителей муниципия. За последние пять лет их количество незначительно уменьшилось.
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