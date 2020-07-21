Киронда: обустроить велодорожки в Кишиневе — большая проблема

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В мэрии Кишинева создается консультативная группа, которой предстоит заняться развитием велосипедной инфраструктуры в муниципии. Об этом заявил вице-мэр столицы Виктор Киронда.

"Результаты исследований, а также мой личный опыт заместителя мэра, я могу сказать, что создание инфраструктуры для движения велосипедов является проблемой для Республики Молдова", - написал Киронда в Facebook.

Вице-мэр отметил, что создание велосипедных дорожек только на первый взгляд кажется простым, и дело не ограничивается тем, чтобы "нанести несколько желтых линий на асфальте, разместить несколько знаков и вуаля, у вас есть велосипедные дорожки".

Киронда отметил, что в Кишиневе нет ни нормативно-правовой базы, ни специалистов по архитектуре и дорожных инженеров, которые знают, как правильно проектировать городскую велосипедную инфраструктуру, ни механизмов для ее финансирования этой инфраструктуры. Кроме того, общественное мнение все еще воспринимает велосипеды как развлечение, а не как полноправный городской транспорт.

По словам чиновника, в Кишиневе до сих пор внимание акцентировалось на автомобильном транспорте. Это отражается и в структуре градостроительных документов, посвященных автоматизации и расширению автомобильной инфраструктуры, и подготовке архитекторов и дизайнеров.

"В этом контексте очень сложно реализовать такие проекты. Чтобы построить велосипедные дорожки на улице "31 августа 1989", нам пришлось изменить категорию улицы решением муниципального совета.

Однако Национальный инспекторат общественной безопасности по-прежнему неохотно подписывает схему организации дорожного движения. Они боятся, что произойдут несчастные случаи", - сообщил Киронда.

Заместитель градоначальника отметил, что в ближайшем будущем мэрия намерена создать магистральные велосипедные маршруты для соединения городских районов —обустроить велосипедные дорожки на улицах "31 августа 1989", проспектах Григоре Виеру и Мирча чел Батрын, а также на улицах Пушкина, Бэнулеску-Бодони, Матеевича и проспекте Штефана чел Маре.

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