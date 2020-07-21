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Кишинев соблюдаем меры безопасности из-за коронавируса

Какие инициативы по благоустройству Кишинева поддержит президент

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200721/31012640/kakie-initsiativy-po-blagoustroistvu-kishineva-podderzhit-prezident.html

Глава государства и столичный градоначальник обсудили меры, предпринятые муниципалитетом для преображения города.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и примар (мэр) Кишинева Ион Чебан обсудили инициативы, реализуемые в последнее время в столице. Об этом сообщил глава государства на своей странице в соцсети Facebook.

"Учитывая сохраняющуюся напряженную ситуацию с пандемией, мы вначале поговорили о мерах, предпринимаемых муниципальными властями для борьбы с распространением вируса и предотвращения заражения населения", - рассказал Додон.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Президент отметил, что высоко оценил некоторые действия, предпринятые муниципалитетом за прошедший период. В частности, меры по демонтажу и эвакуации незаконно установленных рекламных щитов, брошенных на улицах столицы машин, а также начало работ по очистке русла реки Бык, инфраструктурные проекты и обустройство общественных мест.

Президент также ознакомился с процессом восстановления улицы Албишоара и тротуаров на улицах Бэнулеску-Бодони и Пушкина. Из госбюджета на эти цели выделили 100 миллионов леев.

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Теги:
благоустройство, Кишинев, Игорь Додон, Ион Чебан


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