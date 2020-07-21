Совет ветеранов Кишинева получил в подарок компьютеры от Санкт-Петербурга

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов вручил председателю Совета ветеранов Кишинева Юрию Еремину комплекты современной оргтехники от Правительства Санкт-Петербурга и благодарственное письмо от Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом за эффективную поддержку проживающих в столице ветеранов Великой Отечественной войны.

Кишиневская ветеранская организация активно оказывает Посольству содействие в сборе документов на оказание ветеранам помощи, отмечается в пресс-релизе Посольства РФ в Молдове.

Такое сотрудничество позволило помочь десяткам фронтовиков, бывших узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла.

Акция завершила благотворительный марафон российской северной столицы по оказанию помощи регионам Молдовы к 75-летию Великой Победы и к началу учебного года. Компьютеры получили ветеранские организации, учебные заведения и организации соотечественников Кишинева и приднестровского региона Республики Молдова.

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