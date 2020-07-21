23:38 21 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.05
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.62
Поиск

Совет ветеранов Кишинева получил в подарок компьютеры от Санкт-Петербурга

© Sputnik / Alexei Danichev
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200721/31013946/sovet-veteranov-kishineva-poluchil-kompyutery-ot-sankt-peterburga.html

Компьютеры получили ветеранские организации, учебные заведения и организации соотечественников Кишинева и приднестровского региона Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов вручил председателю Совета ветеранов Кишинева Юрию Еремину комплекты современной оргтехники от Правительства Санкт-Петербурга и благодарственное письмо от Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом за эффективную поддержку проживающих в столице ветеранов Великой Отечественной войны.

Кишиневская ветеранская организация активно оказывает Посольству содействие в сборе документов на оказание ветеранам помощи, отмечается в пресс-релизе Посольства РФ в Молдове.

Новая жизнь памятника погибшим героям
© Photo : А. Петрович
Слитые воедино: солдатские судьбы героев-освободителей

Такое сотрудничество позволило помочь десяткам фронтовиков, бывших узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла. 

Акция завершила благотворительный марафон российской северной столицы по оказанию помощи регионам Молдовы к 75-летию Великой Победы и к началу учебного года. Компьютеры получили ветеранские организации, учебные заведения и организации соотечественников Кишинева и приднестровского региона Республики Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Россия финансово поможет в реставрации Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе
В память о героях-односельчанах
Теги:
посольство РФ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Захват заложников в Луцке - полиция рассчитывает на переговоры
Почему стоит выбрать Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака
Тараклийский университет – вуз с двумя стипендиями и качественным обучением
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться