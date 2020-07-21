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Общественный транспорт

С 1 августа в Кишиневе появится новый маршрут микроавтобусов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200721/31014133/1-avgusta-chisinau-poyavitsya-novyy-marshrut-mikroavtobusov.html

Тариф за проезд в маршрутном такси, на котором из Кишинева можно добраться в Колоницу, составит четыре лея.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Столичные власти объявили о запуске с 1 августа нового маршрута микроавтобусов, который свяжет Кишинев с пригородным населенным пунктом Колоница.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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В черте Колоницы общественный транспорт  будет ездить по этому маршруту с улицы Стежарилор по улицам Унирей, Фынтынилор, Тогатин, И. Крянгэ, Будешты, Рэсэритулуй, Г. Асаки, Штефан чел Маре, а в черте Кишинева – по улице Вадул луй Водская, Н. М. Спэтарул, Джинта Латинэ, бульвару Мирча чел Бэтрын. Обратный маршрут из столицы с бульвара Мирча чел Бэтрын по улицам Джинта Латинэ, Н. М. Спэтарул, Вадул луй Водская, а в черте села по улицам Штефан чел Маре, Албишоара, Рэсэритулуй, Будешты, И. Крянг, Тогатин, Фынтынилор, Унирей и Стежарилор (конечная остановка).

"Порядка 80% жителей села Колоница работают и учатся в Кишиневе. Не каждый может позволить себе ездить на личной машине. Последние годы у нас были очень большие проблемы с общественным транспортом", - сказала примар населенного пункта Анжела Запорожан.

Она рассказала, что на данный момент Колоницу с Кишиневом связывает маршрут микроавтобусов №117, однако его обслуживают всего две транспортные единицы, что недостаточно.

По ее словам, новый маршрут обслужат три машины, они будут двигаться с интервалом 15-20 минут в зависимости от пассажирской нагрузки. Тариф за проезд составит четыре лея. В Колоницу из Кишинева можно добраться и на автобусе №24.

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