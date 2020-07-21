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Врачи в больнице

Минздрав: в Молдове подтверждены 327 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200721/31015636/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny-327-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее количество официально подтвержденных эпизодов инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 21442.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 327 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом нового типа, из них 7 — в Приднестровье, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Из общего числа зарегистрирован один случай ввоза инфекции из Италии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 21442.

Вакцина
© REUTERS / Dado Ruvic
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По данным ведомства, за сутки были проведены 1733 тестов, в том числе 1211 первичных.

Среди медицинских работников подтверждены 19 новых случаев, у 4 врачей и 15 медсестер.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 14599.

Также в Минздраве сообщили еще о десяти случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 707.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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Теги:
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