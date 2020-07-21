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Ясско-Кишинёвская операция

Совершен акт вандализма на мемориале героев Великой Отечественной

© Sputnik / Владимир Гальперин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200721/31017146/sovershen-akt-vandalizma-na-memoriale-geroev-velikoy-otechestvennoy.html

На постаментах, где установлены гранитные плиты с именами героев, павших в боях за освобождение Молдовы, вандалы разбили облицовку.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Во вторник стало известно об очередном вопиющем случае вандализма на отреставрированном в 2019 году при российском участии воинском захоронении Великой Отечественной войны в селе Гура Быкулуй Новоаненского района.

Ремонтно-восстановительные работы на мемориале проводились трижды — в 2005 и в 2012 годах после атаки вандалов и в прошлом году, по итогам перепроверки списков погибших в этой местности, сообщило Посольство РФ в Молдове.

Преступники варварски разбили облицовочную плитку на постаментах комплекса. Гранитные плиты и семиметровый обелиск, к счастью, остались нетронутыми.

Мемориал Великой Отечественной войны близ Леушен
© Facebook / Национальный Координационный Комитет "Победа"
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"Столь циничный поступок особенно возмутителен, поскольку в годы Великой Отечественной войны у села Гура Быкулуй проходили одни из самых ожесточенных боев, где отдали свои жизни более 2 тысяч советских воинов, а 18 участников сражений были удостоены звания Героя Советского Союза", - заявило в этой связи Посольство России.

Дипломатическое представительство РФ подчеркнуло, что этот кощунственный акт оскорбителен для жителей России, из бюджета которой в юбилейный 2020 год были выделены средства на восстановление 16 воинских захоронений на территории Республики Молдова.

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Посольство России решительно осуждает совершенные действия и призывает местные власти и руководство Республики Молдова провести соответствующее расследование преступного акта и восстановить испорченные постаменты.

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Теги:
Великая Отечественная война, вандализм


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