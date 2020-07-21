Обыски на границе с Румынией: прокуроры изъяли сигареты на полмиллиона евро

Если вина злоумышленников будет доказана, согласно действующему законодательству, им грозит до 10 лет лишения свободы.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности провели во вторник обыски на складе, который расположен рядом с границей Румынии.

В результате процессуальных действий были изъяты 570 упаковок сигарет, в которых содержались 285 000 сигарет. Еще 585 коробок были обнаружен правоохранителями в трех микроавтобусах с румынскими регистрационными номерами. Общая стоимость изъятого товара — около 500 000 евро.

В ведомстве сообщили, что изъятая партия сигарет, а также собранные доказательства свидетельствуют о том, что злоумышленники готовились переправить без акцизных марок на территорию Европейского союза.

Весь товар вместе с транспортом и деньгами были изъяты для установления происхождения.

"В связи с тем, что на складе были обнаружены четыре гражданина Молдовы, они также были подвержены обыскам. В результате у них были изъяты 11 000 евро", - сообщили в прокуратуре.

Граждане Молдовы были задержаны на 72 часа, а прокуроры намереваются запросить в суде для них применения предварительного арестам.

За контрабанду в особо крупных размерах Уголовный кодекс, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, а для юридических лиц штраф до 550 000 леев.

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