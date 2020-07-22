В пригороде Кишинева появится еще один отремонтированный детсад

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Детский сад "Izvoraș" в селе Колоница муниципия Кишинев сможет принять первых детей уже 1 сентября, если откроются учебные заведения. Об этом сообщил генпримар Ион Чебан.

По словам главы столичной администрации, накануне он вместе с примаром населенного пункта посетил детский сад, где идут ремонтные работы.

"С 1968 года, когда учебное заведение было построено, там не проводился капитальный ремонт. В настоящее время ремонтные работы подходят к завершению. Для этого было выделено около 4,5 миллиона леев из муниципального бюджета", - сообщил Чебан.

Примар рассказал, что к настоящему времени уже отремонтированы помещения, кроме того, был увеличен двор детского сада и пристроен блок с двумя спальнями, прачечной и сушкой. Также был модернизирован продовольственный блок и обустроен актовый зал и две группы. Однако, для завершения работ необходимо еще 1,1 миллион леев. Эти финансовые средства примар намерен установить на уровне городской администрации.

"На эти деньги будут обустроены детские площадки и двор, там посадят деревья, кустарники и цветы. Одновременно будет приобретено новое кухонное оборудование и холодильники, а также мебель, учебные материалы и игрушки", - добавил Чебан.

В 2020 году столичная администрация выделила пригородам в общей сложности около 100 миллионов леев. Деньги предусмотрены для различных инфраструктурных проектов.

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