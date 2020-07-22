Приднестровские медики будут обучаться у российских коллег онлайн

ТИРАСПОЛЬ, 22 июл – Sputnik. Приднестровским врачам предоставлена возможность повышения квалификации в режиме онлайн в Приволжском исследовательском медицинском университете. Об этом сообщила глава Минздрава Кристина Албул на правительственном заседании.

"Несмотря на то, что пандемия коронавируса несколько сбила планы по отправлению приднестровских специалистов за получением знаний и освоением современных практик в другие страны, Минздрав предпринял все возможные усилия для запуска программы по повышению квалификации онлайн", - рассказали в ведомстве.

В течение трех-четырех месяцев дистанционные курсы от российского вуза пройдут анестезиологи-реаниматологи, врачи УЗИ, общей гигиены, эндоскописты, гастроэнтерологи, кардиологи, хирурги, фтизиатры, стоматологи.

Дополнительное обучение организовано также в Приднестровском госуниверситете (ПГУ) им. Т.Г. Шевченко.

На данный момент готовятся списки онлайн-обучения на 2021 год. Албул отметила, что перечень медицинский профилей пока формируется.

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