COVID-19 в Молдове: число выздоровевших растет

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. К утру среды в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 257 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших достигло 14 856. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего в Молдове подтверждены 21 442 случая инфицирования коронавирусом нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 404 человека, 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 973 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зафиксирован еще один летальный исход от осложнений на фоне COVID-19. У скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число умерших достигло 708.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova