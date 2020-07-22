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медик применяет проверки образца крови

COVID-19 в Молдове: число выздоровевших растет

© AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYE
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1594)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200722/31021318/covid-19-v-moldove-chislo-vyzdorovevshikh-dostiglo-14-856.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. К утру среды в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 257 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших достигло 14 856. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Всего в Молдове подтверждены 21 442 случая инфицирования коронавирусом нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 404 человека, 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 973 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зафиксирован еще один летальный исход от осложнений на фоне COVID-19. У скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число умерших достигло 708.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1594)

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