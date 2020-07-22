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Деньги

Водительские права в обмен на 500 евро: мужчине грозит до 6 лет тюрьмы

© CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200722/31022362/oditelskie-prava-v-obmen-na-500-evro-muzhchine-grozit-do-6-tyurmy.html

Подозреваемый был задержан в момент получения взятки. Ближайшие трое суток он проведет в изоляторе НЦБК.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Национальный центр по борьбе с коррупцией (подразделение Юг) совместно с антикоррупционными прокурорами задержали с поличным жителя Кагула за взяточничество. Об этом сообщили в НЦБК в среду.

Молдавские леи, архивное фото.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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По данным следствия, подозреваемый взамен на 500 евро пообещал другому гражданину, что сможет повлиять на сотрудника Агентства государственных услуг, дабы он получил водительские права категории "Б".

Задержание прошло в среду утром в момент, когда подозреваемый получил деньги. Операция состоялась под руководством НЦБК. Житель Кагула задержан на 72 часа и содержится в изоляторе Центра.

Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Согласно действующему законодательству ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф от 1000 (50 тысяч леев) до 3000 (150 тысяч леев) условных единиц.

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