Стены под мостом на Телецентре в Кишиневе готовят к росписи

Практически все готово для начала работы художников, которые облагородят внешний вид проезда в одном из густонаселенных микрорайонов города.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Стены проезда под автомобильным мостом на Телецентре в Кишиневе готовят к началу работы группы художников. Об этом рассказал генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Настенная роспись будет выполнена по мотивам туристического бренда Молдовы "Древо жизни". В настоящее завершаются работы по сносу старой облицовки и граффити на стенах и нанесению грунтовочного слоя, который послужит основой для нанесения краски. Вдоль стен установлены леса, на которых будут работать художники.

© Sputnik / Anatolii Kiriak. Почти все готово к нанесению художественной росписи.

Работы будут выполнены художником-монументалистом Дмитрием Потаповым, который был признан победителем конкурса, организованного мэрией Кишинева.

Эта инициатива является частью национальной кампании #NeamPornit, задача которой - продвигать концепцию развития туризма в Молдове, познакомить жителей страны и ее гостей с традициями и историей Молдовы.

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