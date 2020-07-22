13:42 22 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.99
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.61
Поиск
Под мостом на Телецентре в Кишиневе все готово к настенной росписи.

Стены под мостом на Телецентре в Кишиневе готовят к росписи

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200722/31023545/steny-pod-mostom-na-teletsentre-v-kishineve-podgotovili-k-rospisi.html

Практически все готово для начала работы художников, которые облагородят внешний вид проезда в одном из густонаселенных микрорайонов города.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Стены проезда под автомобильным мостом на Телецентре в Кишиневе готовят к началу работы группы художников. Об этом рассказал генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Настенная роспись будет выполнена по мотивам туристического бренда Молдовы "Древо жизни". В настоящее завершаются работы по сносу старой облицовки и граффити на стенах и нанесению грунтовочного слоя, который послужит основой для нанесения краски. Вдоль стен установлены леса, на которых будут работать художники.

Под мостом на Телецентре в Кишиневе все готово к настенной росписи.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Почти все готово к нанесению художественной росписи.

Работы будут выполнены художником-монументалистом Дмитрием Потаповым, который был признан победителем конкурса, организованного мэрией Кишинева.

Эта инициатива является частью национальной кампании #NeamPornit, задача которой - продвигать концепцию развития туризма в Молдове, познакомить жителей страны и ее гостей с традициями и историей Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Развитие Кишинева: ремонт дорог, обновление парков, упорядочение строительства
Проезд под мостом на Телецентре украсят художественным граффити
Теги:
Кишинев


Главные темы

  • Сотрудник держит пробирки с пробами
    Запад проигрывает гонку по созданию вакцины от COVID-19

    Ситуация, продиктованная пандемией, заставила Россию ускорить работу над созданием вакцины в обход протоколов, но и здесь она столкнулась с весьма противоречивой реакцией Запада. Что тут "не так" - разбиралась в материале на РИА Новости Ирина Алкснис.

    71
  • Знак Олимпиада-80 в Олимпийском центре парусного спорта в Таллине
    Была ли Олимпиада-80 финансово провальной?

    Затраты на проведение Олимпиад почти всегда превышают вложения, но смотреть нужно на то, пригодилась ли созданная инфраструктура, используются ли построенные спортивные объекты, уверены эксперты.

    51
  • медик применяет проверки образца крови
    COVID-19 в Молдове: число выздоровевших растет

    Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

    215

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ситуация в Луцке - террорист отпустил заложников и сдался
Почему стоит выбрать Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака
Тараклийский университет – вуз с двумя стипендиями и качественным обучением
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться