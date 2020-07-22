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Спасатели

Люди тонут в водоемах — число трагических случаев в Молдове растет

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200722/31023832/lyudi-tonut-v-vodoemakh-chislo-tragicheskikh-sluchaev-v-moldove-rastet.html

По данным ГИЧС, с начала 2020 года в озерах и реках Молдовы утонул 41 человек, включая четверых детей.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В летнюю жару растет число трагических инцидентов на воде. Счет происшествий, когда люди тонут в водоемах во время купания или рыбалки, уже перевалил за четыре десятка.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) отправляет сотрудников на пляжи водохранилищ и рек, чтобы предупредить отдыхающих об опасности. С начала кампании был проведен инструктаж с более чем пятью тысячами человек.

Озеро
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Спасатели напоминают, что купание в местах, которые не оборудованы действующими спасательными станциями, категорически не рекомендуется. Взрослые должны тщательно следить за поведением детей — иногда всего минуты достаточно, чтобы произошло непоправимое.

Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать распитие алкогольных напитков во время отдыха на воде, подчеркивает ГИЧС.

Так, 14 июля, в Днестре утонула женщина. Трагедия произошла в районе "Солдатского пляжа" в городе Бендеры. Компания из четверых человек распивала спиртные напитки на берегу, после чего несколько из отдыхающих отправились купаться. Течением купальщиков отнесло на глубину, и когда одна из женщин начала тонуть, остальные не смогли оказать помощь утопающей.

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Теги:
спасатели


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