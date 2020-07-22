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Статус повелительницы секс-рабынь утерян: громкое задержание в Кишиневе

© CC0 / Pixabay / joshuatkd
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200722/31025389/ona-ispolzovala-devochek-kak-seks-rabyn-gromkoe-zaderzhanie-v-kishineve.html

За минувшую неделю в Молдове во второй раз задерживают тех, кто организовывал эксплуатацию несовершеннолетних, в среду сотрудники Генерального инспектората полиции надели наручники еще на одну подозреваемую, которую обвиняют в организации секс-притона в столице.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. В молдавской столице задержали 19-летнюю девушку, которую подозревают в организации точки оказания секс-услуг в Кишиневе. В качестве "живого товара" злоумышленница эксплуатировала несовершеннолетних девушек из социально-уязвимых семей.

Жертв злоумышленница находила в городе Сороки и близлежащих селах, затем помещала их в кишиневские арендованные квартиры, где они вынуждены были предоставлять услуги интимного характера за деньги, обслуживая до десятка клиентов в день. 

Сейчас подозреваемая задержана на 72 часа, следователи выясняют, кто еще мог быть причастен к криминальной схеме по эксплуатации несовершеннолетних. Если вину задержанной докажут в суде, ей грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения. 

Сексуальное рабство
© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
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На текущей неделе это - не первый вопиющий случай задержания по факту вовлечения подростков в преступные схемы по предоставлению услуг интимного характера. В понедельник, 20 июля, по 15 лет тюремного заключения затребовали государственные обвинители для супружеской пары в Молдове, которую обвиняют в организации порнографической онлайн-студии в одной из квартир Кишинева.

Более того, по данным правоохранительных органов, за последние пять лет девушки из Молдовы регулярно попадали и в сексуальное рабство за рубеж. 

Sclavie
© CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
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По словам юриста Павла Мидригана, проблема трафика людей остается одной из самых острых в Молдове. Спрос рождает предложение, а незавидные условия жизни в молдавских селах и нищета, господствующая в провинции, могут подтолкнуть девушку на принятие такого сложного решения.

"У многих молодых женщин нет работы, они вынуждены идти на это, чтобы выжить. Однако криминальный мир Молдовы зарабатывает на этой ситуации огромные деньги. В качестве посредниц для вербовки девушек из Молдовы криминалитет использует женщин, не один год промышляющих в этом нелегальном бизнесе. Они уговаривают жительниц сел поехать на такие заработки, уверяя, что ничего страшного здесь нет", - подчеркнул Мидриган.

Проститутка
© AFP 2020 / VALERY HACHE
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В Генпрокуратуре Молдовы подчеркнули - феномен сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и через онлайн-приложения всегда находится поле зрения следственных органов страны. Такие нарушения прямо противоречат Конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации, документа, который ратифицировала и Молдова. 

"Детей необходимо защищать от опасности быть вовлеченными в процесс сексуальной эксплуатации, от участия в онлайн-порнографии и занятия проституцией. Все это опасно для физического и психоэмоционального здоровья детей. В связи с этими нарушениями суверенные государства проявили решимость в защите несовершеннолетних от данных рисков", - сказано в сообщении Генпрокуратуры. 

Исследование, проведенное следственными органами республики, показало, что по уровню борьбы с детской порнографией и проституцией среди несовершеннолетних Молдова находится в одном ряду с такими государствами, как Германия, Польша, Италия, Дания, Греция, Исландия и Литва.

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Теги:
задержание, полиция, расследование, эксплуатация, Кишинев


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