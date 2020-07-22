Стычка между армянами и азербайджанцами в Кишиневе: как это было

В среду в Кишиневе прошел митинг азербайджанцев в связи с конфликтом на армяно-азербайджанской границе. Не обошлось без происшествий.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Конгресс азербайджанцев Молдовы организовал в среду митинг в связи с конфликтом на армяно-азербайджанской границе. Участники акции прошли по кишиневским улицам до здания посольства Армении. Сюда же подошли представители армянской общины. Между ними возникли cтычки. Потасовку остановили сотрудники правоохранительных органов.

Как заявил журналистам посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, азербайджанцы собрались перед зданием посольства Армении, согласовав заранее этот митинг. Участники пикета потребовали, чтобы мировое сообщество дало правильную оценку происходящему на армяно-азербайджанской границе.

В зачитанном представителями Конгресса азербайджанцев обращении сказано, что несмотря на то, что они находятся вдали от родины, они выражают солидарность и единодушие с соотечественниками и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Всего в митинге Конгресса азербайджанцев приняли участие несколько десятков человек. В руках у них были флаги Азербайджана и плакаты с требованием остановить конфликт.

Позже к зданию посольства Армении подошли и представители армянской общины с флагами своей страны.

"Мы собрались здесь, чтобы защитить посольство ", - рассказал журналистам представитель армянской общины, добавив, что решение об этом было принято, как только они узнали о готовящейся акции азербайджанцев.

Однако между азербайджанцами и армянами произошла стычка. Они вырывали друг у друга флаги и выкрикивали оскорбления в адрес друг друга. В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые встали между представителями диаспор "живым щитом". После этого члены Конгресса азербайджанцев завершили свой митинг у памятника Штефана чел Маре в Кишиневе.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

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