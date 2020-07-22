В каком состоянии находится сын погибшей в ДТП Марианы Цугуй - мэра села Пятра

Мальчика доставили в больницу с многочисленными травмами , в том числе черепно-мозговой, груди и ног.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Состояние здоровья 14-летнего мальчика, который в ночь на субботу попал в серьезное ДТП, остается без изменений. Об этом Sputnik сообщил пресс-секретарь Центра матери и ребенка Максим Казаку.

По его словам, несовершеннолетнего доставили в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимационное отделение. Пациент не вышел из комы, однако нет и признаков ухудшения.

Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе черепно-мозговой, груди и ног.

Речь идет о сыне 49-летней примара коммуны Пятра, Оргеевского района Марианы Цугуй, которая погибла в ДТП в ночь на 18 июля. Тридцатилетний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, передвигавшийся на автомобиле Mazda по центральной улице села Пятра в направлении города Оргеев, чтобы обогнать ехавшую перед ним машину выехал на тротуар и сбил четверых пешеходов. В результате на месте погибли две женщины в возрасте 60 и 49 лет. В больницу в тяжелом состоянии доставили 21-летнюю девушку и 14-летного подростка. В ночь на 19 июля девушка скончалась в реанимации.

Водитель прошел тест на концентрацию спиртного в выдыхаемом им воздухе, который показал 1,33 миллиграмм алкоголя на литр. Мужчина задержан на 30 дней, он признал свою вину, сообщила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Оргеева Елена Бэетрэу.

Согласно местному законодательству, ему грозит тюремный срок от 7 до 12 лет с лишением его водительских прав.

Примара коммуны Пятра проводили в последний путь в минувший вторник.

Центральная избирательная комиссия в течение 30 дней должна установить дату новых выборов в этом населенном пункте. Голосование может пройти не раньше 60 дней с момента объявления ЦИК решения по дате выборов.

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