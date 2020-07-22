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Школа.

Большой ремонт: учебные заведения Кишинева активно готовятся к открытию

© Sputnik / Alexander Kryazhev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200722/31026794/bolshoy-remont-uchebnye-zavedeniya-kishineva-aktivno-gotovyatsya-k-otkrytiyu.html

Работы в этом году проводятся в 142 учебных корпусах, из которых 48 - это школы, гимназии и лицеи, 94 - детские сады. Общая сумма средств, выделенных на эти цели в текущем году, составляет более 109 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Во всех столичных учебных заведениях, которые требуют "приложения мастеровитых рук", полным ходом идет  подготовка к новому учебному году. Об этом заявил на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. 

"С 1 сентября дети должны вернуться к учебе, и примэрия Кишинева обеспечит это. В связи с этим мы просим родителей проявлять максимальную осторожность и внимание, а также просим помощи от учителей. Это огромная ответственность, которую мы вынуждены на себя взять", - добавил Чебан. 

Занятия в учебном заведении
© Sputnik / Алексей Майшев
Как будет организовано обучение в школах Кишинева с 1 сентября - ответ мэра
По его словам, он побывал в двух учебных заведениях столичного сектора Ботаника, чтобы посмотреть, как идет ремонт. Это теоретический лицей "Мирча чел Бэтрын", где проводится капитальное обновление спортзала - на это выделено 600 тысяч леев, и теоретический лицей "Николай Йорга" - здесь обустраиваются территория и столовая - на эти работы выделено 1,26 миллионов леев.

Кишиневский градоначальник уточнил, что в настоящее время работы ведутся во всех учебных заведениях столицы, поэтому с 1 сентября они будут готовы принять школьников с учетом текущих условий.

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"Как и в случае с детскими садами, школы будут оснащены защитным оборудованием и дезинфицирующими средствами для безопасного проведения учебного процесса. Деньги на это мы изыщем за счет средств, сэкономленных образовательными учреждениями в период пандемии", - подчеркнул примар. 

Ремонт в этом году проводится в 142 учебных корпусах, из которых 48 - это школы, гимназии и лицеи, 94 - детские сады. Общая сумма средств, выделенных на эти цели в текущем году, составляет более 109 миллионов леев.

В июне текущего было выделено дополнительно более 8 миллионов леев на устранение последствий июньских ливней.

Все ремонтные работы, проводимые в школах и детских садах, будут проверяться специально созданной для этого комиссией. 

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