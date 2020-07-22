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”Орден республики”

Президент вручил государственные награды группе военнослужащих

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200722/31026963/prezident-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-gruppe-voennosluzhaschikh.html

Ордена и медали присуждены за заслуги в обеспечении национальной безопасности, в военно-патриотическом воспитании молодого поколения, за долгую и кропотливую работу в области здравоохранения.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в официальной церемонии вручения высоких государственных наград.

Poliţia de Frontieră
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
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Отличительные знаки вручили группе военнослужащих Национальной армии, врачам, работающим в Центральном военном клиническом госпитале и диагностическом консультативном центре Министерства обороны, а также ряду военных в запасе.

"Искренне поблагодарил всех за преданность Отечеству и успешное выполнение обязанностей. Пожелал им мужества и стойкости в их самоотверженной работе", -  отметил Додон.

Он отметил, что ордена и медали присуждены в знак глубокой признательности за заслуги в обеспечении национальной безопасности, в военно-патриотическом воспитании молодого поколения, за долгую и кропотливую работу в области здравоохранения.

Специально отмечены существенный вклад в реализацию передовых форм и методов лечения, самоотверженность и усердие, проявленные во врачебной деятельности.

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