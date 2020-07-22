В полиции прокомментировали стычки между армянами и азербайджанцами в Кишиневе

Молдавские правоохранительные органы уточнили, что участвовавшие в инциденте будут задокументированы и привлечены к ответственности на основе положений местного законодательства.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Кишиневская полиция прокомментировала конфликт, который произошел у здания посольства Армении между азербайджанцами и армянами.

Конгресс азербайджанцев Молдовы организовал в среду митинг, поводом для которого стал конфликт на армяно-азербайджанской границе. Участники акции прошли по кишиневским улицам до здания посольства Армении. Сюда же подошли представители армянской общины. Между ними возникли стычки.

Потасовку остановили сотрудники правоохранительных органов.

В управлении столичной полиции уточнили, что согласно предварительной декларации Конгресса азербайджанцев Молдовы их акция была запланирована с 10 до 12 часов утра.

"Уточняем, что в то время, когда протестующие находились у здания посольства Армении в Молдове, между указанными группами произошел конфликт - факт, в связи с которым полиция вмешалась совместно с Генинспекторатом карабинеров, разняв участвующие стороны, обеспечив общественный порядок во время марша по запланированному и указанному в предварительной декларации маршруту", - отметили в столичном инспекторате.

Как уточнили в структуре, "полиция приняла к сведению данный случай, а участвующие в стычке стороны будут задокументированы и привлечены к ответственности на основе положений законодательства Молдовы".

"Полиция пригласила представителей обеих сторон, вовлеченных в вышеупомянутый инцидент, для урегулирования создавшейся ситуации, предотвращения любых подобных случаев и восстановления дружественных межэтнических отношений, а также для недопущения каких-либо незаконных действий, основанных на расовой ненависти. Полиция призывает к спокойствию и мирным манифестациям", - отметили в инспекторате.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон, комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе, выразил надежду, что "всё это остановится, чтобы был мир, чтобы стороны сели за стол переговоров и договорились".

"Обе эти страны для нас как братья", - сказал Додон.

По его словам, с Арменией Молдова очень хорошо сотрудничает и в рамках ЕАЭС, и СНГ.

"Не раз встречался с премьером Армении Николом Пашиняном. В Молдове большая армянская диаспора. Мы всегда их поддерживали, и они нас. У нас хорошие, стратегические отношения с Азербайджаном. У нас личные дружеские отношения с президентом Алиевым. Он очень много помогал Молдове", - отметил глава государства.

Поэтому, как подчеркнул Додон, "республика будет развивать сотрудничество и партнерство и с Азербайджаном, и с Арменией".

"Очень надеюсь, что они найдут возможность сесть за стол переговоров и договориться. Как договориться? Это их дело, но важно без кровопролития, без стрельбы, без войны", - заключил президент Молдовы.

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