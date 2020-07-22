Новые данные Минздрава: подтверждены 356 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество официально зарегистрированных эпизодов заражений коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 22 тысячам.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 356 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Константин Рымиш в среду на брифинге.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 21798.

"Число активных случаев продолжает оставаться на уровне шести тысяч - 6230", - сказал чиновник.

По его словам, за минувшие 24 часа проведено 1996 тестов, при этом повторно - 585.

"Ситуация в муниципии Кишинев ухудшается", - отметил Рымиш, за сутки в столице подтвердилось 189 случаев.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 17 медработников: 4 врачей, 11 медсестер и 2 санитарок.

Общее число выздоровевших достигло 14856 (за сутки +257), а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 712. Всего за 24 часа зафиксировано 5 смертей.

Как отметил Рымиш, 404 пациента находятся в тяжелом состоянии, 25 подключены к ИВЛ.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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