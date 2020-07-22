Молдавская дипмиссия обсудила организацию избирательных участков с ЦИК РФ

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Министр-советник посольства Молдовы в России Эдуард Мельник побывал с рабочим визитом в российском Центризбиркоме, сообщили в дипмиссии.

Источник уточнил, что обсуждалась возможность организации на территории Российской Федерации избирательных участков для голосования на выборах президента Молдовы.

Министр-советник посольства и член ЦИК РФ Николай Левичев согласились с необходимостью поддерживать систематический диалог сторон по затронутому вопросу.

Собеседники также отметили хорошее сотрудничество между Центральными избирательными комиссиями обоих государств.

В переговорах приняли участие и замруководителя аппарата ЦИК России Владимир Грачёв, замначальника управления ЦИК по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного сотрудничества, а также первый секретарь посольства РМ в России Андрей Костин.

Мандат действующего президента Молдовы Игоря Додона истекает 23 декабря. Решением парламента президентские выборы в республике состоятся 1 ноября текущего года.

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