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В Центральной избирательной комиссии РФ.

Молдавская дипмиссия обсудила организацию избирательных участков с ЦИК РФ

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200722/31029494/moldavskaya-dipmissiya-obsudila-organizatsiyu-izbiratelnykh-uchastkov-s-tsIk-rf.html

Стороны договорились поддерживать систематический диалог по затронутому соответствующему вопросу.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Министр-советник посольства Молдовы в России Эдуард Мельник побывал с рабочим визитом в российском Центризбиркоме, сообщили в дипмиссии. 

Источник уточнил, что обсуждалась возможность организации на территории Российской Федерации избирательных участков для голосования на выборах президента Молдовы.

Министр-советник посольства и член ЦИК РФ Николай Левичев согласились с необходимостью поддерживать систематический диалог сторон по затронутому вопросу.

Администрация президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент решил: президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября

Собеседники также отметили хорошее сотрудничество между Центральными избирательными комиссиями обоих государств.

В переговорах приняли участие и замруководителя аппарата ЦИК России Владимир Грачёв, замначальника управления ЦИК по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного сотрудничества, а также первый секретарь посольства РМ в России Андрей Костин.

Мандат действующего президента Молдовы Игоря Додона истекает 23 декабря. Решением парламента президентские выборы в республике состоятся 1 ноября текущего года. 

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