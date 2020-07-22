День за три: таков расчет стажа для тех, кто на передовой борьбы с COVID-19

Законодательные изменения поддержали депутаты, они вступят в силу в Левобережье, как только будут опубликованы.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июл – Sputnik. В Приднестровье изменили механизм исчисления стажа работы тех, кто непосредственно участвует в борьбе с коронавирусом. Для них теперь будет применяться формула "день за три". Закон подписал лидер региона Вадим Красносельский.

"Инициировал закон, учитывая социальную значимость работы, проводимой гражданами, задействованными в деятельности по профилактике и недопущению распространения COVID-19, и в силу служебных обязанностей контактирующими с носителями инфекции", - процитировала его пресс-служба.

В категорию тех, чей стаж будет исчисляться по новой схеме, вошли специалисты, предоставляющие услуги носителям COVID-19 по лечению, обследованию, диагностике, уходу, непосредственному обслуживанию (в том числе бытовому) и транспортировке, а также лица, призванные на специальные военные сборы.

Изменения механизма расчета стажа вступят в силу, как только будут официально опубликованы.

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