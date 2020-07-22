Когда у Кишинева будет генплан развития: ответ главного архитектора города

Последний перспективный генплан был разработан в 2007 году. Теперь примэрия располагает более свежим вариантом документа, в разработке которого помогли партнеры из Россия и Румынии.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Главный архитектор Кишинева Светлана Доготару рассказала в эфире радио Sputnik Молдова, что в примэрии уже есть актуализированная версия генерального плана развития города. В этом оказали помощь Россия и Румыния.

По словам Доготару, документ остается лишь одобрить столичному представительному собранию, но на скорое решение рассчитывать трудно.

"На данный момент, у нас есть два спонсора, это партнеры из Москвы и Бухареста. Они обеспечивают не только финансовую, но и логистическую часть. Они помогают с необходимыми экспертизами, но при этом всем у нас нет насчет этого документа определенного решения мунсовета», - заявила Доготару.

Она отметила, что столичным избранникам пора понять, что они все находятся в одной лодке и несут ответственность за разработку городского плана.

"Ждем ответа мунсоветников через неделю", - добавила собеседница.

Специалист пояснила, что генплан города должен быть разработан в течение года или полутора лет, остальные процедуры нужно решить еще в течение полгода.

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"Последний генплан города был разработан в 2007 году, но он также нуждается в обновлении, учитывая, что постепенно мэрия собирается оцифровать процессы принятия решений", - отметила Доготару.

Ранее глава кишиневской администрации Ион Чебан заявил, что разработка общего градостроительного плана Кишинева затягивается из-за блокировки муниципального совета.

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