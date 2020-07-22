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Пенсионер считает деньги.

Перерасчет пенсии: сколько получателей подали заявления

© Sputnik / Maxim Bogovid
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200722/31031733/pereraschet-pensii-skolko-pensionerov-podali-zayavleniya.html

Рекалькуляция проводится тем, кто вышел на заслуженный отдых после 1 января 1999 года и накопил после этого страховой стаж не менее 10 лет.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. С 1 июля и до настоящего времени было подано 13 650 заявлений на перерасчет пенсии по возрасту, сообщили в Национальной кассе социального страхования (НКСС) Молдовы. 

Как отметили в ведомстве, речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию после 1 января 1999 года и накопил после этого страховой стаж не менее 10 лет.

"В результате перерасчета их пенсия выросла в среднем с 2 353,33 леев до 5 011,10 леев", - говорится в сообщении НКСС. 

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Пенсионер.
© Sputnik / Ilya Pitalev
Продолжается перерасчет пенсий: кто и когда может подать заявление
С 1 января 2021 года будут пересмотрены пенсии по возрасту для еще примерно 18 119 получателей, которые вышли на пенсию после 1 января 1999 года и затем проработали от 7 до 10 лет.

После 1 января 2022 года смогут сделать перерасчет 19 314 пенсионеров с послепенсионным рабочим стажем от 5 до 7 лет.

Далее с 1 января 2023 года процесс охватит еще 42 597 бенефициаров, чей стаж после выхода на заслуженный отдых увеличился от 2 до 5 лет. 

Перерасчет связан с изменением формулы расчета пенсии.

Согласно статистическим данным НКСС, в общей сложности в прошлом году и в первой половине текущего года были пересмотрены 6 443 пенсии.

С 1 января 2021 года подать заявление на перерасчет пенсии можно будет онлайн через сайт госуслуг, а также на сайте НКСС.

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