Для удаленного обучения школьникам и педагогам в Молдове подарили ноутбуки

В Министерстве образования, культуры и исследований позаботились о том, чтобы обеспечить педагогов и школьников компьютерной техникой.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. В министерстве образования республики состоялось вручение 105 ноутбуков современной модели представителям гимназий и лицеев республики, у которых ранее не было средств на приобретение компьютерной техники.

При выборе соискателей современных гаджетов в профильном ведомстве составили список самых нуждающихся школ и лицеев. Техника поступила в Молдову при поддержке фонда ЮНИСЕФ.

Министр образования Игорь Шаров поблагодарил международную структуру за помощь в размере 70 тысяч евро, которая поступила в профильное ведомство в рамках организации процесса обучения в условиях пандемии коронавируса.

"Сегодня все, кто вовлечен в процесс образования, педагоги, ученики, их родители почувствовали помощь, оказанную им, не только в методиках осуществления процесса удаленного обучения, но и в обеспечении качественной и современной компьютерной техникой", - подчеркнул Шаров. © Sputnik / Alexei Danichev Совет ветеранов Кишинева получил в подарок компьютеры от Санкт-Петербурга

Представитель ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Джонгсма высоко оценила инициативы и методики, внедренные в Молдове при организации процесса удаленного обучения, отметив, что международная организация продолжит оказывать помощь правительству республики в сложных условиях пандемии COVID-19.

"В сжатые сроки необходимо преодолеть недоработки, которые существуют у Молдовы в процессе удаленного обучения. Значительное число педагогов и учеников не могли получить доступ к онлайн-обучению в период чрезвычайного положения", - отметила представительница ЮНИСЕФ.

В профильном ведомстве предлагают максимально увеличить социальную дистанцию между учениками таким образом, чтобы опасность инфицирования вирусом нового типа была минимизирована.

"Просим директоров образовательных учреждений детально обсудить новую схему размещения учащихся, чтобы учитывались критерии безопасности. Каждое учебное заведение вправе организовать процесс так, как решит большинство", - заявил глава Минобразования Игорь Шаров, обращаясь к педагогам, ученикам и их родителям.

До 1 августа нынешнего года все средние и средне-специальные учебные заведения страны должны будут представить в ведомство компромиссный вариант - как будет организован процесс получения знаний, количество смен, на каком расстоянии расставят парты.

В свою очередь, глава Управления общего образования Валентин Круду попросил всех представителей территориальных организаций представить модель возобновления процесса обучения в гимназиях и лицеях республики с четкими формулировками по соблюдению мер противоэпидемической безопасности.

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