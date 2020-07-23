12:27 23 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Сдача ЕГЭ по литературе.

В Приднестровье приняли санитарный регламент для школ и детсадов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200723/31029719/v-pridnestrove-prinyali-sanitarnyy-reglament-dlya-shkol-i-detsadov.html

Документ содержит комплекс четко сформулированных рекомендаций и требований к организации учебного процесса в условиях риска распространения коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik. В Приднестровье приняли санитарный регламент по организации работы различных учебных заведений в регионе. Он охватывает школы, лицеи, детские сады, вузы, техникумы, а также организации дополнительного образования.

"Документ устанавливает требования, которые должны иметь практическую реализацию, и рекомендации, соблюдение которых позволит предупредить распространение коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний в организациях образования", - отметила глава Минздрава Кристина Албул.

Пресс-конференция в Приднестровском госуниверситете
© Sputnik / Irina Leahova
Ректор Приднестровского госуниверситета: форма сдачи вступительных разумно упрощена
Как сообщили в правительственной пресс-службе, работа над санитарным регламентом велась специалистами министерства и санитарно-эпидемиологической службы на протяжении нескольких месяцев. Он включает в себя десятки пунктов, начиная от обязательной термометрии при входе в здание (школы или детского сада) и заканчивая позициями по частоте санитарной обработки в классах или группах, обеспечению питания и многое другое.

"Документ не простой и затратный с финансовой точки зрения. Но, тем не менее, на данный момент позиции по нему отработаны и сверены", - сказал глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Запись детей в первый класс в Кишиневе: сколько подано заявок
Как будет организовано обучение в школах Кишинева с 1 сентября - ответ мэра
Теги:
детские сады, школы, санитарные нормы, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очистка реки Бык
Как проходят работы по очистке русла реки Бык в Кишиневе в фото Sputnik
Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу
Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться