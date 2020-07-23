В Приднестровье приняли санитарный регламент для школ и детсадов

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik. В Приднестровье приняли санитарный регламент по организации работы различных учебных заведений в регионе. Он охватывает школы, лицеи, детские сады, вузы, техникумы, а также организации дополнительного образования.

"Документ устанавливает требования, которые должны иметь практическую реализацию, и рекомендации, соблюдение которых позволит предупредить распространение коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний в организациях образования", - отметила глава Минздрава Кристина Албул.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, работа над санитарным регламентом велась специалистами министерства и санитарно-эпидемиологической службы на протяжении нескольких месяцев. Он включает в себя десятки пунктов, начиная от обязательной термометрии при входе в здание (школы или детского сада) и заканчивая позициями по частоте санитарной обработки в классах или группах, обеспечению питания и многое другое.

"Документ не простой и затратный с финансовой точки зрения. Но, тем не менее, на данный момент позиции по нему отработаны и сверены", - сказал глава исполнительной власти Александр Мартынов.

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