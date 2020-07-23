В Приднестровье ждут гуманитарного транша от России

Из средств российской гуманитарной поддержки приднестровские пенсионеры уже больше десяти лет получают надбавку к пенсии.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik. Гуманитарная помощь из России для выплаты надбавок пенсионерам в Приднестровье не поступила. Об этом заявил глава законодательного собрания региона Александр Коршунов.

"По этому гуманитарному траншу ведется работа, чтобы данный проект не закрывался. К сожалению, пока нет точного ответа от РФ, будет он или нет", - подчеркнул он.

Коршунов напомнил, что в конце прошлой недели лично разговаривал с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и просил содействия в разрешении этого финансового затруднения.

"Российский парламентарий заверил, что информация будет обсуждена и с руководством Госдумы РФ, и в администрации президента РФ", - подчеркнул законодатель.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, Коршунов выразил уверенность, что Российская Федерация, несмотря на санкции и экономический кризис, изыщет возможность и продолжит гуманитарный проект по помощи приднестровским пенсионерам.

Проект по оказанию российской финансовой гуманитарной поддержки пенсионерам Приднестровья реализуется с января 2008 года. Доплаты, по данным на декабрь 2019 года, получали 146 тысяч приднестровцев.

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