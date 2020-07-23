15:35 23 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Денежные купюры России

В Приднестровье ждут гуманитарного транша от России

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
19610
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200723/31032656/v-pridnestrove-zhdut-gumanitarnogo-transha-ot-rossii.html

Из средств российской гуманитарной поддержки приднестровские пенсионеры уже больше десяти лет получают надбавку к пенсии.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik. Гуманитарная помощь из России для выплаты надбавок пенсионерам в Приднестровье не поступила. Об этом заявил глава законодательного собрания региона Александр Коршунов.

"По этому гуманитарному траншу ведется работа, чтобы данный проект не закрывался. К сожалению, пока нет точного ответа от РФ, будет он или нет", - подчеркнул он.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минздрав Молдовы готов начать сотрудничество с российскими коллегами
Коршунов напомнил, что в конце прошлой недели лично разговаривал с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и просил содействия в разрешении этого финансового затруднения.

"Российский парламентарий заверил, что информация будет обсуждена и с руководством Госдумы РФ, и в администрации президента РФ", - подчеркнул законодатель.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, Коршунов выразил уверенность, что Российская Федерация, несмотря на санкции и экономический кризис, изыщет возможность и продолжит гуманитарный проект по помощи приднестровским пенсионерам.

Проект по оказанию российской финансовой гуманитарной поддержки пенсионерам Приднестровья реализуется с января 2008 года. Доплаты, по данным на декабрь 2019 года, получали 146 тысяч приднестровцев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Своих не бросаем: Россия передала странам-партнерам 400 тыс тестов на COVID-19
Муравский: на какую финансовую помощь рассчитывать Молдове
Теги:
гуманитарная помощь, транш, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очистка реки Бык
Как проходят работы по очистке русла реки Бык в Кишиневе в фото Sputnik
Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу
Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться