В Приднестровье ждут гуманитарного транша от России

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik. Гуманитарная помощь из России для выплаты надбавок пенсионерам в Приднестровье не поступила. Об этом заявил глава законодательного собрания региона Александр Коршунов.
"По этому гуманитарному траншу ведется работа, чтобы данный проект не закрывался. К сожалению, пока нет точного ответа от РФ, будет он или нет", - подчеркнул он.
"Российский парламентарий заверил, что информация будет обсуждена и с руководством Госдумы РФ, и в администрации президента РФ", - подчеркнул законодатель.
Как сообщили в парламентской пресс-службе, Коршунов выразил уверенность, что Российская Федерация, несмотря на санкции и экономический кризис, изыщет возможность и продолжит гуманитарный проект по помощи приднестровским пенсионерам.
Проект по оказанию российской финансовой гуманитарной поддержки пенсионерам Приднестровья реализуется с января 2008 года. Доплаты, по данным на декабрь 2019 года, получали 146 тысяч приднестровцев.
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