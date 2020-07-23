Памятка для находящихся в Молдове граждан РФ, желающих вернуться в Россию

В российской дипмиссии обратили внимание на ряд моментов, которые нужно учитывать гражданам РФ, планирующим вернуться из Молдовы в Россию.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Посольство России в Молдове опубликовало памятку для граждан РФ, пребывающих на территории республики и желающих вернуться домой.

Во-первых, у граждан, которые собираются в Россию, должен быть при себе действительный загранпаспорт РФ.

"В случае истечения срока действия документа либо утери паспорта просьба обращаться в консульский отдел посольства", - отметили в дипмиссии.

Там подчеркнули, что информация об организации новых чартерных рейсов для возвращения граждан России будет своевременно размещаться в соцсетях посольства.

В дипмиссии порекомендовали учитывать, что в связи с введением режима ЧС, пересечение контрольно-пропускных пунктов на территории Молдовы сопряжено с рядом рисков: существенно ограничено движение общественного транспорта; выезд из приднестровского региона осуществляется по разовым пропускам (больше информации по ссылке; номер горячей линии: +373 533 506 30).

"Посольство прорабатывает организованный выезд для граждан России, находящихся на территории приднестровского региона Республики Молдова", - отметили в дипмиссии.

Там также уточнили, что "посольство не несет ответственность за возникновение проблем с ограничением свободного передвижения в условиях чрезвычайной ситуации (введение мер, направленных на обеспечение карантина и так далее) и не гарантирует посадку на рейсы при самостоятельном выезде из приднестровского региона".

В дипмиссии обратили внимание, что при возвращении в Россию граждане обязаны (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации №7 от 18.03.2020 года):

незамедлительно сообщить о своем возвращении в РФ, месте и датах пребывания за рубежом, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" в субъекте Российской Федерации. Телефон единой федеральной "горячей линии" - 8-800-200-01-12;

в случае появления любого признака ухудшения состояния здоровья в обязательном порядке нужно без посещения медицинских организаций незамедлительно обратиться за медицинской помощью (вызвать врача), сообщив указанные выше сведения о прибытии на территорию Российской Федерации;

со дня прибытия на территорию России чартерным "вывозным" рейсом в обязательном порядке необходимо выполнять требования по изоляции в домашних условиях в течение 14 дней (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).

С 18 марта временно ограничен въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства.

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