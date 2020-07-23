Мэр Кишинева: "Собираюсь периодически ездить на работу на велосипеде"

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. В Кишиневе будут организованы общественные парковки для велосипедов. Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан.

Парковочные стоянки для альтернативного транспорта будут размещены в соответствии с планом по развитию велосипедной инфраструктуры, который реализуется в муниципии. Чебан заявил, что намерен личным примером поддержать этот проект.

"Я лично собираюсь периодически ездить на работу на велосипеде, и призываю вице-примаров и сотрудников исполнительного органа власти сделать то же самое", - написал градоначальник в Facebook.

Чебан отметил, что некоторые работники столичной мэрии уже приезжают на работу на велосипедах, поэтому парковочные места для двухколесного транспорта будут созданы во дворе и перед зданием столичной администрации.

Мэр также поделился в социальной сети дизайнерскими вариантами парковочного оборудования, которое будет установлено на улицах города.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova