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Велосипедист. Архивное фото

Мэр Кишинева: "Собираюсь периодически ездить на работу на велосипеде"

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200723/31034175/mer-kishineva-sobirayus-ezdit-na-rabotu-na-velosipede.html

Ион Чебан решил личным примером поддержать развитие велосипедной инфраструктуры в столице Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. В Кишиневе будут организованы общественные парковки для велосипедов. Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан.

Парковочные стоянки для альтернативного транспорта будут размещены в соответствии с планом по развитию велосипедной инфраструктуры, который реализуется в муниципии. Чебан заявил, что намерен личным примером поддержать этот проект.

"Я лично собираюсь периодически ездить на работу на велосипеде, и призываю вице-примаров и сотрудников исполнительного органа власти сделать то же самое", - написал градоначальник в Facebook.

Велосипедная дорожка. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / athree23
Велодорожки там и тут пусть Кишинев пересекут
Чебан отметил, что некоторые работники столичной мэрии уже приезжают на работу на велосипедах, поэтому парковочные места для двухколесного транспорта будут созданы во дворе и перед зданием столичной администрации.

Мэр также поделился в социальной сети дизайнерскими вариантами парковочного оборудования, которое будет установлено на улицах города.

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Теги:
Кишинев


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