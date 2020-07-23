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Медицинские работники проводитя тест на коронавирус

COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших достигло 15 тысяч 174

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200723/31034321/covid-19-v-moldove-kolichestvo-vyzdorovevshikh-dostiglo-15174.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. К утру четверга в Молдове вылечились от COVID-19 еще 318 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших составило 15174 человека. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

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За последние сутки в центр COVID-19 были госпитализированы 79 человек с подозрением на инфекцию. Всего в Молдове подтверждены 21798 случаев инфицирования COVID-19, из которых 1459 - в Приднестровье. 

В тяжелом состоянии находится 421 человек, 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 922 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь Минздрав зафиксировал еще один летальный исход от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 713 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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Теги:
коронавирус


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