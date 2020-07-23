На каком этапе находится строительство объездной дороги вокруг Кишинева

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что строительство участка объездной дороги вокруг столицы планируется завершить в сентябре 2021 года. Об этом он рассказал по итогам инспекции данного отрезка трассы в рамках своей рабочей поездки в Страшенский район.

"Это часть трассы М2 протяженностью 6,5 километра. Стоимость работ составляет почти 10 миллионов евро. Из этих средств освоено 11%, работы планируется завершить в сентябре 2021 года", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, данный отрезок дороги - первая часть масштабного проекта по строительству столичной кольцевой автодороги. Так, на первом этапе планируется построить три участка: от въезда в город Яловены до столичного сектора Буюканы (микрорайон Скулянка) и далее до перекрестка у въезда в Криково.

"В 2020 году из Дорожного фонда выделена рекордная сумма – более 2,7 миллиарда леев – на ремонт дорог и дополнительно еще более одного миллиарда леев на программу "Хорошие дороги для всех", в рамках которой каждый населенный пункт страны получит минимум один миллион леев", - отметил президент.

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