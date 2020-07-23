12:27 23 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Ремонт дорог

На каком этапе находится строительство объездной дороги вокруг Кишинева

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
165 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200723/31035108/na-kakom-etape-nakhoditsya-stroitelstvo-obezdnoy-dorogi-vokrug-chisinau.html

Глава государства в ходе инспектирования строительства участка объездной трассы вокруг молдавской столицы рассказал, что данный отрезок - первая часть масштабного проекта столичной кольцевой автодороги.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что строительство участка объездной дороги вокруг столицы планируется завершить в сентябре 2021 года. Об этом он рассказал по итогам инспекции данного отрезка трассы в рамках своей рабочей поездки в Страшенский район.

"Это часть трассы М2 протяженностью 6,5 километра. Стоимость работ составляет почти 10 миллионов евро. Из этих средств освоено 11%, работы планируется завершить в сентябре 2021 года", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, данный отрезок дороги - первая часть масштабного проекта по строительству столичной кольцевой автодороги. Так, на первом этапе планируется построить три участка: от въезда в город Яловены до столичного сектора Буюканы (микрорайон Скулянка) и далее до перекрестка у въезда в Криково.

"В 2020 году из Дорожного фонда выделена рекордная сумма – более 2,7 миллиарда леев – на ремонт дорог и дополнительно еще более одного миллиарда леев на программу "Хорошие дороги для всех", в рамках которой каждый населенный пункт страны получит минимум один миллион леев", - отметил президент.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове стартуют работы по ремонту дорог: восстановят более 900 километров
Премьер неожиданно нагрянул с проверкой на строительство дороги в Криулянах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очистка реки Бык
Как проходят работы по очистке русла реки Бык в Кишиневе в фото Sputnik
Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу
Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться