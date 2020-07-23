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Национальный банк Молдовы

Нацбанк решил выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200723/31037250/natsbank-reshil-vypustit-pamyatnuyu-monetu-posvyaschennuyu-meditsinskim-rabotnikam.html

В разработке дизайна денежного средства специальной эмиссии могут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста, а также юридические лица. 

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам, под названием "Мой врач - мой герой".

По словам инициаторов идеи, это свидетельство глубокой благодарности, уважения и восхищения теми, кто рискует своей жизнью каждый час и момент для спасения других жизней.

"Каждый из нас может уменьшить негативное влияние эпидемиологической ситуации - соблюдая меры личной защиты и тех, кто нас окружает. Только при таком ответственном участии проявление благодарности к врачам приобретает смысл", - подчеркнул глава Нацбанка Октавиан Армашу.

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© Sputnik / Алексей Майшев
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В разработке дизайна платежного средства могут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста, а также юридические лица. 

"Основные критерии выбора концепций относятся к оригинальности, креативности и согласованности элементов дизайна, которые смогут быть выполнены на монете. Каждый участник сможет представить только одну концепцию, будучи обязан соблюдать авторские и смежные права", - отметили в Нацбанке.

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Предложенные проекты рассмотрит специальная комиссия Национального банка, которая оставляет за собой право использовать их при разработке окончательного дизайна. Отправить концепцию внешнего вида новой памятной монеты можно на электронную почту consultare@bnm.md с указанием "Концепция монеты, посвященной врачам". Предельный срок - 15 августа 2020 года.

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Тема:
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