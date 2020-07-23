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Национальный антикоррупционный центр

В НАЦ сообщили, сколько их сотрудников находятся на лечении от COVID-19

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1603)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200723/31037466/cna-soobschili-skolko-ikh-sotrudnikov-nakhodyatsya-na-lechenii-covid-19.html

В настоящее время Антикоррупционный центр работает в специальном режиме согласно рекомендациям Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. У шестерых офицеров Национального антикоррупционного центра Молдовы подтвердился COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе НАЦ.

Термосканер. Архивное фото
© AP Photo / Moises Castillo
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"На данный момент у шестерых офицеров подтвердился COVID-19. Они проходят специальное лечение. Речь идет об оперативных сотрудниках и офицерах уголовного расследования", - отметили в структуре.

В ведомстве опровергли информацию о том, что коронавирус нового типа якобы выявили у замглавы Антикоррупционного центра. "Генерал Вадим Кожокару находится на работе. Он здоров", - пояснили в структуре.

В НАЦ уточнили, что с начала пандемии у 9 сотрудников НАЦ был подтвержден COVID-19, они прошли лечение и на данный момент находятся на службе.

"Национальный антикоррупционный центр работает в настоящее время в специальном режиме согласно рекомендациям Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья", - отметили в НАЦ.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1603)

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