Новые лекарства от COVID 19: Молдова впервые проведет клинические исследования

Речь идет о препаратах зарубежного производства. Параллельно их воздействие на организм человека будут изучать и в других странах.

КИШИНЕВ, 23 июля - Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове проведут клинические исследования двух медикаментов, помогающих в профилактике и лечении COVID 19. Их название пока не разглашается.

Какое воздействие на организм окажут препараты

Известно, что первый препарат будет использован для лечения повреждений легких, вызванных коронавирусной инфекцией. Второе лекарство является противовирусным средством. Производителями этих препаратов являются компании из США и Канады. Как рассказали в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям, клинические исследования препаратов это нечто иное, нежели их тестирование или испытание. Пациентам из Молдовы предложат применить на себе медикаменты, которые уже прошли основные стадии проверки и доказали свою безопасность.

© Sputnik / Препарат против коронавируса.

"Препарат исследуют для того, чтобы в дальнейшем проанализировать, как он себя ведет и оценить плюсы, который может предоставить данный продукт", - пояснил Еремей Присяжнюк, директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям.

Где пройдут исследования

Клинические исследования двух препаратов будут проходить в стратегических медицинских учреждениях Молдовы, куда поступают пациенты с диагнозом COVID 19. В Республиканской клинической больнице ответственным за их проведение назначен профессор Виктор Кожокару, который руководит реанимационным подразделением. Вторым учреждением, где планируется применить новые лекарства, скорее всего станет Инфекционная больница имени Тома Чорбэ. Окончательное решение по этому вопросу примут в пятницу, на специальном совещании, рассказал Присяжнюк.

© Sputnik / Лаборатория.

Глава Агентства по лекарствам и медикаментам заявил, что всех пациентов, которые пройдут через клинические исследования, проинформируют об участии в программе. Также с ними подпишут все необходимые документы, предусмотренные законодательством.

"Граждан будут мониторить 24 часа в сутки. Мониторинг осуществляется в рамках международной системы по обмену информацией. Клинические исследования проходят в разных странах. Мы находимся в ситуации, когда проявляем солидарность с другими государствами", - отметил Присяжнюк.

В ведомстве дали понять, что Молдова готова рассматривать свое участие в различных проектах, связанных с лечением и профилактикой COVID 19, в том числе и касательно вакцины, которая сейчас разработана и испытывается в Российской Федерации.

"Мы рады принимать участие в проектах вне зависимости от партнеров и страны, которая готова с нами сотрудничать. Когда будет проявлена открытость, мы обсудим возможности. Не думаю, что кто-то воспротивится решениям, которые идут на пользу пациентам Республики Молдова", - сказал Еремей Присяжнюк.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопрос агентства Sputnik о том, насколько реально сотрудничество с РФ по вопросу поставок в Молдову лекарств и вакцины от COVID 19, заявил, что молдавская сторона уже начала обсуждать этот вопрос с коллегами из России. "Если эта вакцина будет эффективной, то для нас жизненно важно начать добровольную вакцинацию нашего населения", - отметил Игорь Додон. Глава государства обратил внимание на то, что Россия всегда помогала Молдове, а также выразил уверенность, что Москва окажет поддержку и в нынешней непростой ситуации.

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