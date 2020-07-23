Мунсовет утвердил концепцию уличной торговли, разработанную мэрией

Экономических агентов, которые будут осуществлять свою деятельность в этой области, отберут посредством конкурса.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Концепция осуществления уличной торговли в столице, разработанная руководством примэрии, одобрена в четверг Муниципальным советом Кишинева большинством советников, присутствовавших на заседании. Об этом в соцсетях написал глава столичной администрации Ион Чебан.

"Это важный документ, по которому были проведены публичные консультации и рассмотрены все полученные просьбы и предложения. В ближайшее время на публичные консультации будет выставлен и Регламент о расположении киосков", - написал он.

По его словам, соответствующий документ, устанавливает правила расположения киосков в столице, а также налоги, которые владельцы должны платить муниципалитету.

"Если сейчас владельцы киоска платят 100-150 леев в месяц за квадратный метр, то далее этот налог будет рассчитываться иначе. Концепция также регулирует визуальный и архитектурный аспекты, а экономические агенты, которые будут осуществлять свою деятельность в этой области, будут выбраны посредством конкурса, состоящего из двух этапов", - добавил Чебан.

Он подчеркнул, что процесс предусматривает два переходных этапа. Первоначально Концепция осуществления уличной торговли и Регламент о расположении киосков в столице будут применяться на главных артериях, а затем - на прочих улицах и в секторах.

Глава столичной администрации напомнил, что с начала этого года с улиц столицы было эвакуировано около 600 незаконно установленных киосков, а недавно установленные на летний период павильончики будут убраны в октябре.

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