Новые данные Минздрава: подтверждены 307 новых случаев инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 307 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них 13 — в приднестровском регионе, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Из них в трех эпизодах речь идет о ввозе инфекции из Германии и России.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 22 тысячи 105.

По данным ведомства, за сутки были проведены тысяча 886 тестов, из них 558 вторичных.

Среди медицинских работников подтверждены 13 новых случаев.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 15 тысяч 174.

Также в Минздраве сообщили еще о шести случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 719.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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