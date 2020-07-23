Мифы о COVID-19 в Молдове: правда и вымысел

В Минздраве изучили мифы, которые бытуют в нашем обществе вокруг эпидемии, выявили самые популярные и дали на них научный ответ.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Пандемия COVID-19 подняла в Молдове мутную волну, которая катится по социальным сетям и захлестывает компанейские беседы. Здесь вы встретите все, от теорий заговора ("власти скрывают!"), до откровенных фейков о "народных методах лечения коронавируса".

Миф первый: никакой эпидемии нет

Люди охотнее верят откровенным выдумкам, когда не могут найти выхода из стрессовой ситуации, считают психологи. Карантин тревожит, в маске душно, на работе простой, старшие дети не ходят в школу, младшие в детсад, и это зашкаливающий стресс, который трудно перенести даже закаленному человеку.

Поэтому с такой легкостью находят аудиторию отрицающие эпидемию "ковидиоты" (в соцсетях так окрестили активных скептиков, не верящих в коронавирус). Они предлагают простой выход из стресса — заявляют, что никакой эпидемии не существует.

На медицинскую статистику по COVID-19 они реагируют просто: все врут, это заговор. С легкостью находят и "истинную" причину: "Нас пугают коронавирусом, потому что это кому-то выгодно". Кому выгодно? Тут среди распространителей мифа нет единства. Фармацевтическим компаниям, медучреждениям, отечественному правительству, зарубежному правительству, мировому правительству... Версий — море. И эти версии порождают целый пучок "дочерних" мифов-отростков.

Миф второй: люди умирают не от коронавируса

Например, вот типичный "дочерний" миф. Раз эпидемии COVID-19 нет, но люди умирают, значит, причина смерти не в коронавирусе. Умирают от рака, от диабета, от сердечного приступа, но в больницах занимаются приписками. На вопрос, зачем больницам этим заниматься, в рамках здоровой логики ответа не отыскать. Но нездоровая логика находит его мгновенно: "Потому что больницам выделяют деньги, и тем больше, чем чаще ставят диагноз "летальный исход на фоне COVID-19". Доказательства? Их нет, потому что - "власти скрывают!".

Минздрав Молдовы отвечает на это медицинской статистикой (в которую сторонники теорий заговора все равно не верят). Эпидемия COVID-19 затронула почти 15 миллионов человек во всем мире и убила более 600 тысяч пациентов, напоминают молдавские врачи.

Уже доказано, что наиболее уязвимы для осложнений пожилые люди, люди, страдающие хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, диабетом, заболеваниями почек, раком и так далее). Важно, что вирус SARS-Cov-2 поражает не только легкие, но и другие органы, что значительно осложняет развитие болезни и приводит к преждевременной смерти.

Миф третий: власти фальсифицируют статистику

Еще один "дочерний" миф: власти якобы фальсифицируют статистику и подкупают медперсонал и родственников, чтобы в свидетельстве о смерти в качестве причины была указана инфекция COVID-19.

Минздрав по этому поводу указывает, что количество новых случаев, диагностированных лабораторией, и число умерших ежедневно сообщается международным организациям, а наличие инфекции также подтверждается лабораторными исследованиями.

Мало того, что никаких доказательств "подкупа" не существует. На самом деле согласия семьи не требуется для определения причины смерти родственников — это делают только специалисты.

Миф четвертый: виноваты сети 5G

Этот миф не отрицает эпидемию, зато спекулирует на ее причинах. Внезапная, по впечатлению обывателя, глобальная вспышка инфекции порождает дикие слухи. Самый популярный из них — "технология 5G облегчает передачу вируса, вызывающего инфекцию COVID-19".

Минздрав Молдовы отмечает по этому поводу, что сети 5G были предметом теорий заговора в течение многих лет — разной степени вменяемости персонажи заявляли, что они вызывают психические заболевания, а то и рак (хорошо известные симптомы, выраженные фразой "нас облучают"). После начала пандемии COVID-19 эти утверждения с легкостью адаптировали к новой ситуации.

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Правда заключается в том, что технологии 5G не имеют никакого отношения к какой бы то ни было инфекции. Тем более что коронавирус, вызывающий COVID-19, распространяется воздушно-капельным путем или через слизистые оболочки.

Миф пятый: маски вызывают отравление углекислым газом

Целую группу мифов породило введение обязательного ношения масок. Радикальный эгоизм, когда личное удобство ставят выше здоровья окружающих, создал питательную среду для мифов о "вреде масок". Например, утверждается, что из-за масок дыхание затрудняется настолько, что человеку не хватает кислорода и он может отравиться углекислым газом.

Врачи с негодованием опровергают эти нелепые заявления. Минздрав Молдовы подчеркивает, что длительное использование защитных масок может быть неудобным, однако не способно привести к отравлению СО2 или к дефициту кислорода.

Миф шестой: солнце и прогревание все вылечат

Следующая группа мифов касается не причин эпидемии, а методов лечения болезни. Как пожар распространяются по соцсетям советы "народных целителей" и "бабушкиных рецептов". Например, заявляют, что пребывание на солнце или прогревания предотвращает распространение инфекции COVID-19.

Врачи напоминают, что риск заражения коронавирусной инфекцией никак не зависит от того, насколько жарко на улице и любите ли вы загорать. В ряде стран с жарким климатом случаев COVID-19 не многим меньше, чем в северных районах планеты. И хотя коронавирус, как и большинство болезнетворных микроорганизмов, чувствителен к ультрафиолету, солнечные лучи не предотвратят передачу инфекции. А "просветить" кварцевой лампой себя изнутри вы все равно не сможете.

Миф седьмой: крепкий алкоголь снижает риск инфицирования

В самом начале пандемии в прессе появлялись заявления о том, что употребление алкогольных напитков помогает снизить риск заражения. Эти утверждения были с воодушевлением встречены прежде всего любителями "заложить за воротник" и "принять на грудь" — однако впоследствии были опровергнуты.

В настоящее время доказано, что потребление алкоголя не увеличивает способность организма противостоять инфекции COVID-19 и не лечит болезнь. Напротив, употребление алкоголя вредно для здоровья и является важным фактором риска обострения ранее существовавших хронических заболеваний, а в случае заражения COVID-19 заболевание становится более тяжелым, заявляет министерство здравоохранения и социальной защиты.

Конца и края пандемии пока не видно, а значит, мифы по-прежнему несут опасность, в буквальном смысле для здоровья и жизни. И в этой ситуации лучшая защита для себя и своих близких — доверие специалистам, а не анонимным распространителям слухов в социальных сетях.

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