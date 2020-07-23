На сколько хватит Приднестровью запаса лекарств от COVID-19 и дезинфекторов

На Оперативном штабе обсудили возможности платного и бесплатного тестирования на наличие вируса, а также резервы медикаментов и средств санитарной обработки.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik. Запасов антикоронавирусных медикаментов и дезинфекторов в Приднестровье при сохранении существующей тенденции распространения COVID-19 хватит до конца 2020 года. Об этом на заседании Оперштаба сообщила глава Минздрава Кристина Албул.

"Необходимо сформировать заказы и заключить договоры на приобретение лекарств и средств для санитарной обработки также на первый квартал будущего года", - сказал лидер региона Вадим Красносельский.

Тест за свои деньги

Как сообщили в Оперштабе, все чаще поступают запросы от граждан, желающих протестироваться на наличие коронавируса экспресс-методом без явных к тому показаний – для собственного спокойствия и самоконтроля. Заявители готовы оплачивать такую услугу.

"Решили, что в перспективе приднестровцы смогут сделать платный тест не только в лабораторных условиях, но и пройти за свой счет процедуру экспресс-тестирования", - отметили в штабе.

Рачительное использование

За три последних месяца в регионе использовано 50 тысяч тестов, общая стоимость которых - 250 тысяч долларов. Недавно прибыла очередная партия в количестве 27 тысяч единиц.

"Содействие в их приобретении оказывают представители местного бизнеса, но эти средства могли бы направляться на развитие, к примеру, инфраструктуры. Необходимо рачительно использовать имеющиеся в наличии ресурсы. Поступающие от ведомств, учреждений и предприятий заявки на экспресс-тесты неподъемно велики", - подчеркнул Красносельский.

По мнению членов Оперативного штаба, экономические субъекты, в коллективах которых выявляются носители COVID-19, должны брать на себя приобретение тестов для массового тестирования персонала. Как говорят в штабе, неправильно, когда одни – социально ответственные – предприниматели оплачивают проведение профилактических мероприятий за тех, кто допустил случаи инфицирования среди сотрудников.

"Также не должно брать на себя эти расходы и государство, которое и без того несет колоссальные убытки в противостоянии пандемии", - отмечалось на заседании.

Перспективы открытия лаборатории в Рыбнице

Также говорили о том, что результаты лабораторного исследования проб действительны 72 часа. На данный момент активно задействована тираспольская лаборатория. По-прежнему биоматериал направляется и в кишиневский центр.

Актуальным остается вопрос открытия COVID-лаборатории в Рыбнице. Уже определено помещение для ее размещения.

Необходимые строительные работы обойдутся бюджету региона в 800 тысяч приднестровских рублей, монтаж вентиляционной системы – в 90 тысяч, приобретение специального оборудования – в 3 миллиона рублей. Цифры практически эквиваленты сумме в молдавских леях.

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