23:14 23 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Лекарств от коронавируса.

На сколько хватит Приднестровью запаса лекарств от COVID-19 и дезинфекторов

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1607)
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200723/31043155/na-skolko-khvatit-pridnestrovyu-zapasov-lekarstv-ot-covid-19-i-dezinfektorov.html

На Оперативном штабе обсудили возможности платного и бесплатного тестирования на наличие вируса, а также резервы медикаментов и средств санитарной обработки.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik. Запасов антикоронавирусных медикаментов и дезинфекторов в Приднестровье при сохранении существующей тенденции распространения COVID-19 хватит до конца 2020 года. Об этом на заседании Оперштаба сообщила глава Минздрава Кристина Албул.

"Необходимо сформировать заказы и заключить договоры на приобретение лекарств и средств для санитарной обработки также на первый квартал будущего года", - сказал лидер региона Вадим Красносельский.

Тест за свои деньги

Как сообщили в Оперштабе, все чаще поступают запросы от граждан, желающих протестироваться на наличие коронавируса экспресс-методом без явных к тому показаний – для собственного спокойствия и самоконтроля. Заявители готовы оплачивать такую услугу.

"Решили, что в перспективе приднестровцы смогут сделать платный тест не только в лабораторных условиях, но и пройти за свой счет процедуру экспресс-тестирования", - отметили в штабе.

Рачительное использование

За три последних месяца в регионе использовано 50 тысяч тестов, общая стоимость которых - 250 тысяч долларов. Недавно прибыла очередная партия в количестве 27 тысяч единиц.

На приеме у врача.
© Sputnik / Александр Мельников
В Приднестровье не хватает врачей, а на предприятиях образовался долг по зарплате

"Содействие в их приобретении оказывают представители местного бизнеса, но эти средства могли бы направляться на развитие, к примеру, инфраструктуры. Необходимо рачительно использовать имеющиеся в наличии ресурсы. Поступающие от ведомств, учреждений и предприятий заявки на экспресс-тесты неподъемно велики", - подчеркнул Красносельский.

По мнению членов Оперативного штаба, экономические субъекты, в коллективах которых выявляются носители COVID-19, должны брать на себя приобретение тестов для массового тестирования персонала. Как говорят в штабе, неправильно, когда одни – социально ответственные – предприниматели оплачивают проведение профилактических мероприятий за тех, кто допустил случаи инфицирования среди сотрудников.

"Также не должно брать на себя эти расходы и государство, которое и без того несет колоссальные убытки в противостоянии пандемии", - отмечалось на заседании.

Перспективы открытия лаборатории в Рыбнице

Также говорили о том, что результаты лабораторного исследования проб действительны 72 часа. На данный момент активно задействована тираспольская лаборатория. По-прежнему биоматериал направляется и в кишиневский центр.

Актуальным остается вопрос открытия COVID-лаборатории в Рыбнице. Уже определено помещение для ее размещения.

Необходимые строительные работы обойдутся бюджету региона в 800 тысяч приднестровских рублей, монтаж вентиляционной системы – в 90 тысяч, приобретение специального оборудования – в 3 миллиона рублей. Цифры практически эквиваленты сумме в молдавских леях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1607)

По теме

Памятка для находящихся в Молдове граждан РФ, желающих вернуться в Россию
Вернутся ли в Приднестровье к практике жесткого карантина
В Приднестровье ожидается очередная партия экспресс-тестов
Теги:
дезинфектанты, медикаменты, лекарства, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Гребец Наум Прокопец.
Спортивная гордость страны: олимпийские призеры советской Молдавии
Преимущества обучения в Военной академии имени Александру чел Бун
Почему стоит выбрать обучение в Военной академии имени Александру чел Бун
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться