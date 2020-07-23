23:14 23 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Кишинев выходит из режима ЧП.

Власти продолжают наказывать за несоблюдение эпидемиологических мер

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1607)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200723/31044123/vlasti-prodolzhayut-nakazyvat-za-nesoblyudenie-epidemiologicheskikh-mer.html

За последнюю неделю инспекторы НАОЗ оштрафовали 17 салонов красоты, одну аптеку и 11 хозяйствующих субъектов.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. За последние семь дней специалисты Национального агентства общественного здоровья провели проверки по 195 адресам. В результате были установлены 46 нарушений, в 29 случаях власти наложили штраф за несоблюдение мер по предотвращению распространения COVID-19. 

Как сообщили в Минздраве, под санкции попали 17 салонов красоты, одна аптеку и 11 хозяйствующих субъектов.

Молдова впервые проведет клинические исследования лекарств от COVID-19
© Sputnik /
Новые данные Минздрава: подтверждены 307 новых случаев инфицирования COVID-19
Кроме того, в службу 112 поступили от граждан свыше ста жалоб на нарушения противоэпидемических мер в общественных местах. В результате составлены 469 протоколов. Еще в 103 случаях были составлены акты за несоблюдение режима самоизоляции.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1607)

По теме

В НАЦ сообщили, сколько их сотрудников находятся на лечении от COVID-19
COVID-19 и Мир: хроника пандемии, маски для США и четыре цвета карантина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Гребец Наум Прокопец.
Спортивная гордость страны: олимпийские призеры советской Молдавии
Преимущества обучения в Военной академии имени Александру чел Бун
Почему стоит выбрать обучение в Военной академии имени Александру чел Бун
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться