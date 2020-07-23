Власти продолжают наказывать за несоблюдение эпидемиологических мер

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. За последние семь дней специалисты Национального агентства общественного здоровья провели проверки по 195 адресам. В результате были установлены 46 нарушений, в 29 случаях власти наложили штраф за несоблюдение мер по предотвращению распространения COVID-19.

Как сообщили в Минздраве, под санкции попали 17 салонов красоты, одна аптеку и 11 хозяйствующих субъектов.

Кроме того, в службу 112 поступили от граждан свыше ста жалоб на нарушения противоэпидемических мер в общественных местах. В результате составлены 469 протоколов. Еще в 103 случаях были составлены акты за несоблюдение режима самоизоляции.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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