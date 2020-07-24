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Демографические перспективы: может ли Молдова опустеть

© CC0 / Pixabay / SpencerWing
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200724/31046468/demografia-mozhet-li-moldova-opustet.html

Ежегодно Молдова лишается 3% населения, и эта тенденция сохраняется в течение нескольких лет подряд. Демографы пояснили, к чему это может привести, и грозит ли стране депопуляция.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Молдова не сможет избежать судьбы некоторых западных стран, которые стали мишенью для волны иммигрантов, заявил демограф Валериу Саинсус в комментарии радиостудии Sputnik.

Василий Кантаржи
© Sputnik /
Кантаржи: опустеет ли Молдова, грозит ли стране депопуляция

По его словам, республике не грозит депопуляция.

"Никогда не бывает пустого места. Уже наблюдаем за массовой иммиграцией населения из Азии. Азиаты с их демографическим потенциалом могут занять такую территорию, как наша страна, менее чем за одно десятилетие", - считает эксперт.

Специалист утверждает, что Молдову ждет то же, что происходит сейчас в других странах, - плотность населения будет снижаться, а спад численности компенсируется гражданами из других государств.

"Не будем забывать, что вся европейская зона сейчас находится под прессингом иммигрантов. Вероятно, на Молдову это давление будет меньше, потому что в нашей стране нет такого благополучия, которое можно отметить в Европейском союзе, однако, в любом случае, это давление будет существовать", - отметил Саинсус.

Как считает собеседник, у Молдовы нет возможности выступить против этого процесса, поэтому властям было бы лучше заранее подумать о мерах, которые они предпримут для ассимиляции прибывших граждан.

"Вероятность возвращения уехавших граждан Молдовы очень мала. В республике из 10 эмигрирующих людей лишь один возвращается домой. Вот почему для страны и системы важно учитывать ассимиляцию населения, которое будет сформировано на нашей территории", - сказал специалист. 

Тенденции последних двух-трех десятилетий показывают, что численность населения Молдовы сокращается, в частности в сельской местности. Порядка 80% из тех людей, кто уезжает из республики, - молодежь в возрасте 20-30 лет, которые находятся в поисках работы. Саинсус полагает, что до тех пор, пока существуют значительные различия между местами происхождения и теми странами, куда уезжают граждане, сохранится феномен эмиграции. Тот факт, что это явление продолжается уже в течение трех десятилетий, свидетельствует о том, что изменения в стране происходят медленно или их практически нет, считает эксперт.

По статистике, в Молдове осталось на 1,3 миллиона человек меньше, чем в 1992 году, а в прошлом году число новорожденных оказалось самым низким за последние 170 лет.

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