Вопреки кризису: на что жители Молдовы тратят деньги

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности. В основном люди приобретают квартиры, реже - частные дома.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. За минувшую неделю еще 56 молодых людей стали участниками государственной программы Prima Casă, а общее число приобретенного на таких условиях жилья достигло 4576. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Общая сумма кредитов, выданных банками, составляет 2,298 миллиарда леев, а общая стоимость активных гарантий - 1,149 миллиард леев.

По данным Минфина, 3190 бенефициаров приходится на семьи, а 1386 - неженатые молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31,2 года. Средняя площадь жилья, приобретаемого в рамках программы, - 59,95 квадратных метров, а стоимость в среднем — 595,61 тысячи леев.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности.

Среди участников программы 659 человек получают компенсацию из государственного бюджета в рамках программы Prima Casă-2, еще 1750 - в рамках программы Prima Casă-3 и 368 - по программе Prima Casă-4.

"Участником государственной программы Prima Casă может стать гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет, который официально трудоустроен в государственной или частной компании в стране и который располагает доходами из официальных источников. Доля первоначального собственного взноса составляет 5% от покупной цены жилья", - пояснили в Минфине.

© Sputnik / Статистика по программе Prima Casă

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă действует с весны 2018 года. Первоначально она была ориентирована на молодые семьи, которые мечтали о собственном жилье. После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Под Prima Casă-4 попадают все официально трудоустроенные граждане вне зависимости от рода деятельности.

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