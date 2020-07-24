Кику рассказал, продлят ли в Молдове ЧП в здравоохранении

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Чрезвычайное положение в здравоохранении будет продлено. Об этом заявил молдавский премьер Ион Кику.

Глава правительства обратил внимание не только на ситуацию в Молдове, но и на международную обстановку в связи коронавирусом нового типа.

"В пятницу состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Должны решить, будем продлевать чрезвычайное положение в здравоохранении. Из того, что мы видим, хоть и есть снижение, но не такое, как хотелось бы, чрезвычайное положение будет продлено. Это следует из предварительных разговоров с коллегами", - сказал Кику в эфире общественного телеканала Moldova 1.

По его словам, власти не смогут открыть с 1 августа детские сады.

"Это уже понятно. Но мы готовим почву, чтобы 1 сентября открыть и детсады, и школы. Разрабатываем схемы организации образовательного процесса в школах с 1 сентября. Несколько дней назад Минобразования предложило порядка семи сценариев", - отметил премьер.

Он также сообщил, что власти готовят новые места для больных коронавирусом.

"К сожалению, в среду пришлось открыть новый павильон в "Молдэкспо" для Центра COVID-19, так как там уже не хватает мест. Также планируется активировать новые больницы - больницу "Святой Троицы", - добавил Кику.

При этом премьер отметил, что власти не смогут ввести вновь ограничения экономического характера.

"Мы рассчитываем на сознательность каждого гражданина. Как каждый ведет себя на рынке, в магазине или в других обстоятельствах. Государство не может идти сейчас на закрытие экономики. В противном случае - мы останемся полностью без ресурсов. Рассчитываем на благоразумие и ответственность граждан", - отметил премьер.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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