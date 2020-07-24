Ситуация с COVID-19 в Молдове: власти предоставили новые данные

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 6363 случая заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Об этом на брифинге в пятницу заявил глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ.
"Уровень заболеваемости как в Молдове, так и в регионе растет в связи с тем, что в некоторых государствах наблюдается массовое увеличение подтвержденных случаев. Уровень смертности приравнивается к 207 на миллион населения. Это рассчитано, исходя из общего числа летальных исходов в стране - 721", - отметил специалист.
По его словам, согласно статистике, на вечер четверга зарегистрировано свыше 22 тысяч подтвержденных случаев.
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"Доля выздоровевших составляет порядка 75%, это 15407 человек. К сожалению, констатируем смертность в 3,3%. Остаются активными примерно шесть тысяч случаев - речь идет как о пациентах в медучреждениях, так и о находящихся на лечении на дому", - сказал Фуртунэ.
Он обратил внимание, что из числа госпитализированных 440 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщил Фортунэ, средний возраст заболевших составил 46,8 лет, в процентном соотношении наиболее часто вирусом заражаются женщины, чем мужчины. Говоря о смертности, глава Национального агентства общественного здоровья отметил, что в 99% летальных исходов у пациентов наблюдались сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.
Что касается "импорта" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего числа подтвержденных случаев. "Но за последние дни из-за роста потока на въезде в страну ежедневно регистрируем по четыре случая "импорта" из России, Румынии, Италии, Германии и других государств в регионе", - отметил глава Национального агентства общественного здоровья.
Он также обратил внимание на то, что сократился и инкубационный период развития заболевания - до 5 дней.
Всего за весь период пандемии COVID-19 в Молдове заразились 1192 ребенка, в том числе новорожденных, а также порядка 200 беременных женщин.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.
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