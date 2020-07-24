Минздрав Молдовы назвал число медработников, у которых подтвердился COVID-19

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Коронавирус нового типа выявлен у 3024 медработников в Молдове. Об этом на брифинге в пятницу заявил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фортунэ.

"К настоящему моменту, у нас зафиксирована цифра в три тысячи случаев заболевания среди работников медицинских учреждений как общественных, так и частных. Большего всего медсестер - 1359, врачей - 763, санитары - 586, вспомогательный персонал - 316", - пояснил чиновник.

© Sputnik / Статистика подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа среди медперсонала

Заболеваемость на 100 сотрудников медсистемы составляет среди врачей 7,7, медсестер - 6,1, санитаров - 5,6. а вспомогательного персонала - 3,1.

По статистике, тесты на вирус прошли свыше 10 тысяч работников медучреждений. Только за последнюю неделю анализы на коронавирус сдали 580 человек.

Как отметил Фортунэ, сейчас наблюдается снижение числа подтвержденных случаев инфицирования вирусом среди медперсонала.

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В пресс-службе Минздрава Sputnik сообщили, что общее число летальных исходов в связи с осложнениями от COVID-19 среди медработников достигло 28.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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